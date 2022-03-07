9600 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае с начала пандемии

25 человек скончались от коронавируса за последние сутки в Алтайском крае. Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 9600 человек.

За последние сутки ковидом на Алтае заболели 1422 человека. Это на 62 меньше, чем днём ранее, когда заболели 1484 человека.

В Барнауле выявлено 390 инфицированных, в Бийске — 149, в Рубцовске — 47. Всего с начала пандемии в крае зафиксировали 247 208 заразившихся. Из них выздоровели 220 453 человека, включая 1933 за последний день.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 2255 пациентов с коронавирусом и 209 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 487 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 165 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3135 коек свободна 671.

Ранее в Алтайском крае отменили QR-коды для прохода в общественные места. Больницы в регионе начинают возобновлять плановый приём после пика заболеваемости ковидом — так поступили поликлиника № 14 в Барнауле, Змеиногорская ЦРБ и Заринская ЦГБ.