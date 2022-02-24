Менее 3,4 тыс. жителей Алтайского края заразились ковидом за сутки

3347 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 146 меньше, чем днём ранее, когда заболели 3493 человека.

В Барнауле выявлено 1580 инфицированных, в Бийске — 186, в Рубцовске — 123. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 222 637 заразившихся. Из них выздоровели 182 158 человек, 9326 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 4472 жителя, скончались 22 человека.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходят 2811 пациентов с коронавирусом и 271 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 524 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 180 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3550 коек свободно 468.