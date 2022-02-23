Менее 3,5 тыс. человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

3493 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 41 меньше, чем днём ранее, когда заболели 3534 человека.

В Барнауле выявлено 1645 инфицированных, в Бийске — 189, в Рубцовске — 143. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 219 290 заразившихся. Из них выздоровели 177 686 человек, 9304 заболевших умерли. За последние сутки вылечился 5321 житель, скончались 23 человека.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходят 2811 пациентов с коронавирусом и 227 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 508 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 184 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3550 коек свободно 512.