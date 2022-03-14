Менее 700 человек заболели ковидом на Алтае впервые с 28 января

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 691 новый случай COVID-19 — на 113 меньше, чем днём ранее, когда заболели 804 человека. Это первый случай с 28 января, когда за сутки заразилось меньше 700 человек — тогда заболевших было 628.

В Барнауле выявлено 205 инфицированных, в Бийске — 35, в Рубцовске — 19. С начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 254 191 заразившегося коронавирусом. Из них выздоровели 234 711 человек, 9765 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 1256 жителей, скончались 16 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 1843 пациента с коронавирусом и 194 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 396 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 172 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 2795 коек свободны 758.