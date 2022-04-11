Уходят и уезжают. За год количество медиков в Алтайском крае уменьшилось почти на тысячу

По итогам 2021 года в Алтайском крае стало меньше на 192 врача и 832 средних медработника. Такие данные привёл министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе коллегии своего ведомства. Увеличилось лишь количество младших медработников — их стало больше на 202 человека.

Снова минус

По данным регионального Минздрава, на данный момент в алтайских медучреждениях работают 8077 врачей и 21 019 средних медработников. Количество специалистов по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 1,1%, а среднего персонала — на 3,8%.

Попов сообщил, что общая укомплектованность врачами в Алтайском крае составляет лишь 68%, а средними медработниками — 76%. На данный момент алтайским больницам не хватает 853 врача и 1920 средних медицинских работников.

Ситуация в амбулаторно-поликлиническом звене немного отличается. Там дело с врачами обстоит лучше: укомплектованность составляет порядка 74%. Зато комплект среднего персонала чуть хуже — около 73%.

Всего в этом сегменте алтайской медицине не хватает 573 специалиста и 1032 средних медработника.

Попов отметил, ниже рекомендуемых показателей по укомплектованности специалистами «просели» 14 муниципалитетов края. Наиболее сложная ситуация сложилась в Залесовском районе, где местная ЦРБ укомплектована врачами всего на 59,3%. Ещё хуже обстановка в Славгороде: там укомплектованность составляет лишь 53,8%.

В статистику входят лишь врачи медорганизаций, подведомственных региональному Минздраву. Сотрудники коммерческих клиник в этих данных не учитываются.

Едут в другие регионы

Дмитрий Попов рассказал, что причины ухода из профессии Минздраву помогает выяснять Пенсионный фонд. У ведомства есть возможности отследить, куда именно отправляется сотрудник после увольнения.

«В основном убыль происходит в соседние регионы и в западную часть страны. Часть специалистов уходит работать в частные учреждения», — рассказал Попов.

При этом частично ситуацию удаётся исправить, отметил министр. По его словам, Минздраву удалось «переломить тренд» на отток из профессии участковых и педиатров. Сейчас укомплектованность по этим специальностям составляет почти 95%, подчеркнул Попов.

Так, в 2021 году в первичное звено устроились работать 198 молодых врачей, из которых 129 трудятся участковыми терапевтами и 58 — участковыми педиатрами. Ещё 26 врачей в 2021 году окончили ординатуру и отправились работать в межрайонные центры.

Напомним, в марте 2021 года Дмитрий Попов представил правительству и губернатору региона свой план по исправлению кадровой ситуации в медицине. Молодым специалистам готовы выплачивать ежемесячные пособия, а также компенсировать затраты на обучение, если они останутся в отрасли. Кроме того, планируется привлекать медиков из других регионов. По словам Попова, желающие вернуться на Алтай уже есть. На весь комплекс мер потребуется около 1,4 млрд рублей, а в течение трёх лет планируется привлечь сотни дополнительных специалистов. Виктор Томенко амбициозный проект министра одобрил.