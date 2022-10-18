Минздрав рассмотрит вопрос повышения зарплат сельских врачей

Так глава ведомства Михаил Мурашко ответил одному из депутатов ГД, который выступил с соответствующим предложением

18 октября 2022, 13:46, Никита Черников

17 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поучаствовал в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где один из парламентариев предложил повысить зарплаты сельским медработникам.

Чиновник ответил, что ведомство проработает этот вопрос.

«Нужно рассмотреть этот вопрос. Мы его проработаем», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, как в регионе борются с дефицитом медработников.

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