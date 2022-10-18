Минздрав рассмотрит вопрос повышения зарплат сельских врачей

17 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поучаствовал в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где один из парламентариев предложил повысить зарплаты сельским медработникам.

Чиновник ответил, что ведомство проработает этот вопрос.

«Нужно рассмотреть этот вопрос. Мы его проработаем», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, как в регионе борются с дефицитом медработников.