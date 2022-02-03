Вирусолог объяснил, почему "омикроном" можно переболеть несколько раз

“Омикроном” можно заболеть несколько раз, поскольку этот штамм коронавируса размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не опускается ниже. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Альтштейн отметил, что из-за такого способа проникновения вируса в организм инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, поэтому “омикрон” так заразен. Риск повторного заражения также повышается, но в лёгкой форме.

“Я думаю, что через месяцы повторное заражение “омикроном” тоже будет возможно. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут”, — предупредил вирусолог.

Ранее врачи из США и ЮАР выяснили, как быстро проявляются симптомы “омикрон”-штамма коронавируса. Першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость, а также ломоту можно ощутить уже через два дня после контакта с заражённым. Также одним из первых проявлений инфицирования является головная боль. При этом в некоторых случаях симптомы коронавируса могут появиться гораздо позже и дадут знать о себе в течение 14 дней.