Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых
На неё будут направляться люди, страдающие хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями или имеющие высокий риск их развития
Минздрав опубликовал данные по новому порядку диспансеризации взрослого населения страны. Документ разместили на официальном портале правовой информации.
На диспансеризацию обязательно будут направлять людей с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском — на уровне не менее 70%, лиц старше трудоспособного возраста — не менее 90%. Также её должны будут проходить граждане, страдающие инфекционными заболеваниями или имеющие высокий риск их развития.
Направлять на диспансеризацию будут в течение трёх дней после постановки диагноза или при получении выписки из больницы.
Ранее в Минздраве допустили рост числа запущенных онкозаболеваний из-за пандемии коронавируса. Причина заключается в том, что на время распространения вируса была отменена диспансеризация, а также онкоскрининги.