Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых

Минздрав опубликовал данные по новому порядку диспансеризации взрослого населения страны. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

На диспансеризацию обязательно будут направлять людей с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском — на уровне не менее 70%, лиц старше трудоспособного возраста — не менее 90%. Также её должны будут проходить граждане, страдающие инфекционными заболеваниями или имеющие высокий риск их развития.

Направлять на диспансеризацию будут в течение трёх дней после постановки диагноза или при получении выписки из больницы.

Ранее в Минздраве допустили рост числа запущенных онкозаболеваний из-за пандемии коронавируса. Причина заключается в том, что на время распространения вируса была отменена диспансеризация, а также онкоскрининги.