Мурашко: пандемия коронавируса в России полностью не отступила

Пандемия коронавируса в России полностью не отступила, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

По его словам, под наблюдением на текущий момент находятся почти 100 тысяч пациентов, в том числе 2,5 тысячи — в тяжёлом состоянии.

Чиновник оценил уровень заболеваемости в стране как высокий и напомнил, что рекомендация ревакцинироваться раз в шесть месяцев сохраняется. Для этого доступен препарат «Спутник Лайт» или один из компонентов «Спутника V».

Несмотря на то, что распространённость ковида в мире сокращается, нужно быть готовыми к новым волнам заболеваемости, добавил он.

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