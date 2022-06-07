На Алтае в связи с отменой масочного режима решили не напоминать об эпидобстановке

В Алтайском крае оперштаб по борьбе с коронавирусом прекращает публиковать ежедневные сводки по числу заболевших, выздоровевших и умерших в связи с отменой масочного режима в регионе.

«В связи с приостановкой масочного режима в регионе принято решение прекратить публикацию ковидных сводок», — сообщили в Telegram-канале штаба.

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Здоровье На Алтае отменили масочный режим. Рассказываем, где можно ходить без масок

Напомним, масочный режим приостановили в Алтайском крае с 7 июня. Без масок теперь можно находиться в местах массового пребывания людей, в транспорте и при проведении мероприятий на открытом воздухе.

По последним данным оперштаба, опубликованным сегодня, 7 июня, за прошедшие сутки в регионе выявили 57 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за всё время составляет 269 205. Выздоровели из этого числа 259 774 пациента, в том числе 82 — за последние сутки.

Умерли от ковида 8 654 человека (+1 за сутки).

Лечатся сейчас 777 жителей. В тяжёлом состоянии при этом находятся 64 заражённых, из них 17 — на ИВЛ.