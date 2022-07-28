На Алтае закончился «Спутник Лайт». В краевом Минздраве рассказали, чем будут прививать вместо него

В Алтайском крае, как и во многих российских регионах, закончилась вакцина «Спутник Лайт». На это недавно стали жаловаться люди, пришедшие на повторную вакцинацию. Информацию amic.ru подтвердили в региональном Минздраве. Но в ведомстве подчеркнули, что никакой проблемы нет: ревакцинироваться можно обычным «Спутником V». При этом достаточно всего одного укола вместо двух.

Теперь без «Лайта»

О том, что «Спутник Лайт» отсутствует в большинстве российских поликлиник, недавно сообщил «Ъ». Люди, записавшиеся на вакцинацию, рассказали изданию, что вместо этого препарата им предлагают использовать «Спутник V». Эта вакцина для первичной вакцинации, которая ставится в два укола с разницей в 14 дней. Похожие истории рассказывали и жители Алтайского края.

В краевом Минздраве признали, что «Лайта» в алтайских медучреждениях уже нет. И подтвердили, что медики предлагают пациентам использовать «Спутник V». Но добавили, что врачи поступают абсолютно верно.

В случае с повторной вакцинацией «Спутником V» о двух уколах речи не идёт, отметили в ведомстве. Достаточно поставить лишь первый компонент. После этого ревакцинация будет считаться завершённой, а человек, как и положено, получит QR-код. Такая схема полностью соответствует актуальным рекомендациям федерального Минздрава.

Информационная карточка Минздрава Алтайского края / Фото: пресс-служба алтайского Минздрава

Разницы никакой

Дело в том, что по своему составу «Лайт» абсолютно точно повторяет первый компонент «Спутника V». Поэтому абсолютно неважно, чем человек ревакцинируется — эффект будет таким же. Учитывая это, Минздрав РФ официально разрешил делать повторную прививку первым компонентом обычного «Спутника». В пресс-службе алтайского ведомства при этом пояснили, что второй компонент можно будет поставить через полгода в качестве новой ревакцинации.

Так что никакой критической ситуации из-за отсутствия «Лайта» на Алтае нет, настаивают в Минздраве: повторно привиться можно «Спутником V», а этой вакцины в регионе предостаточно. Главное — сообщить медикам, что вы ревакцинируетесь, а потому второй укол ставить не будете.

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Здоровье «Подъём неизбежен». Когда ждать шестую волну ковида на Алтае и придётся ли вновь вводить ограничения?

Жителям Алтайского края в региональном Минздраве настоятельно рекомендуют пройти повторную вакцинацию, если срок уже подошёл. К этому же совсем недавно призывал и главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. В беседе с amic.ru специалист подчеркнул, что приход шестой волны COVID-19 на Алтай практически неизбежен. Скорее всего, подъём заболеваемости произойдёт во второй половине августа. Инфекционист заметил, что сейчас ещё можно успеть поставить повторную прививку, чтобы не пришлось делать это в разгар волны пандемии.