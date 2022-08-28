Назван главный вред жвачки

Долгое использование жевательной резинки способствует размножению бактериальной флоры в полости рта и проблемам с ЖКТ, рассказала Ura.ru диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.

По её словам, обычно после каждого приёма пищи нужно полоскать рот раствором либо чистить зубы. Если такой возможности нет — можно использовать резинку, при этом достаточно всего пары минут.

«У неё цель именно очищение полости рта от каких-то микроорганизмов. Но если вы будете бесконечно жевать резинку, а там в составе есть углеводы, то кроме повышения сахара в крови она будет давать размножение бактериальной флоры», — предупредила медик.

При этом даже если резинки менять регулярно, то лучше от этого не станет, так как из-за большого количества углеводов ЖКТ будет испытывать дискомфорт.

«Несмотря на то, что там сахарозаменители, они обладают таким действием, как вздутие. Это касается не только диабетиков, а всех людей», — пояснила специалист.

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