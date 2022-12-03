Назван способ самостоятельно отличить свиной грипп от коронавируса

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, как самостоятельно отличить свиной грипп от коронавируса, пишет «Комсомольская правда».

По словам начальницы отдела по организации амбулаторной медпомощи комздрава Ларисы Соловьёвой, как правило, грипп имеет острое начало, в то время как у ковида болезнь даёт о себе знать постепенно.

«Если у болезни острое начало — высокая температура, фарингит, интоксикация — это картина, характерная для гриппа. У коронавируса инкубационный период около недели, интоксикация нарастает постепенно. Фарингита при нём нет, но есть потеря запаха и вкуса, пневмония. Для гриппа это нехарактерно», — пояснила специалист.

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