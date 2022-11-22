Пандемический штамм. Придёт ли свиной грипп на Алтай и почему он может стать ещё опаснее, чем раньше?

Алтайский край приближается к началу поднятия эпидпорога по ОРВИ и гриппу. Об этом в ходе пресс-конференции 21 ноября сообщила специалист регионального Роспотребнадзора Христина Манохина. Пусть в регионе пока и не выявили случаев гриппа, по стране они уже есть. Причём чаще всего выявляют вирус H1N1 — свиной грипп, который в 2009 году привёл к пандемии. Он и сейчас на это способен, полагают алтайские медики.

О том, ждать ли прихода H1N1 в Алтайский край, почему грипп возвращается спустя два года отсутствия и из-за чего он может стать ещё опаснее, чем раньше.

Тревожная ситуация

Заболеваемость ОРВИ растёт в Алтайском крае уже в течение двух недель, но пока медики диагностируют только негриппозные инфекции, рассказала Манохина. В тройке лидеров: риновирусы, парагриппы и аденовирусы.

В Роспотребнадзоре считают, что подъём заболеваемости вызван возвращением детей в школу после осенних каникул.

«Преимущественно заболеваемость растёт за счёт детей. Наибольшие темпы прироста дают школьники 7-14 лет. Такая ситуация у нас каждую четверть происходит. Всё ожидаемо и вполне логично. При этом полностью закрытых садов и школ в Алтайском крае нет. Частично закрыто 24 класса в 14 школах и 35 групп в 20 детсадах», — сообщила Манохина.

Уровень заболеваемости в Алтайском крае в течение двух последних недель колеблется от 15 до 16 тысяч человек.

Впрочем, в других регионах страны уже выявляют и грипп. Первые случаи обнаружились почти два месяца назад, но с тех пор их всё больше, пояснила специалист Роспотребнадзора.

«В Алтайском крае при мониторинге циркуляции гриппа не отмечается, чего нельзя сказать о других регионах. В России ещё с начала октября идут спорадические находки вирусов H1N1, H3N2 и гриппа B. Но на неделе с 7 по 13 ноября был наибольший скачок. В стране выявили 39 случаев гриппа», — рассказала Манохина.

Из этих 39 случаев 13 относятся к гриппу B и сразу 26 — к H1N1. По-другому этот вирус известен как свиной грипп. Анализируя обстановку в стране, представитель Роспотребнадзора сделала вывод, что инфекция вскоре может прийти и в Алтайский край.

Сроков эксперт не назвала, но отметила, что это может произойти в самое ближайшее время.

Свиной грипп — один из самых опасных подтипов вируса, уточнил главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Он чаще других штаммов вызывает серьёзные осложнения.

«Напомню, у H1N1 ещё сохраняется потенциал вызывать тяжёлые формы болезни. Этим он и отличается от H3N2, что больше вероятность осложнений. Чаще всего свиной грипп вызывает пневмонию, острую дыхательную недостаточность и смертельно опасное осложнение в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — рассказал врач.

Кроме того, у H1N1 достаточно высокий пандемический потенциал: в 2009 году из-за появления этой инфекции в мире объявляли пандемию. Сейчас такой сценарий менее вероятен, но исключать его нельзя, отметил Шевченко.

«В данный момент это неопределённая и достаточно тревожная ситуация», — подчеркнул инфекционист.

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Неприятный камбэк

Кстати, в течение двух последних лет грипп в Алтайском крае (как и в России, и во всём мире) практически не циркулировал. Но для медиков его возвращение не стало сюрпризом: этот «камбэк» они прогнозировали ещё летом. Валерий Шевченко объясняет: ковид сейчас немного сдал позиции, из-за чего грипп снова может бороться за место в наших организмах.

«Природа так определила, отчасти мудро, что два этих года грипп был вытеснен из популяции людей. Здесь однозначно была борьба между вирусами за рецепторы и за восприимчивые организмы. Но в этом году мы видим, что ковид сдаёт позиции. А свято место, как известно, пусто не бывает. Поэтому ведущие специалисты нашей страны прогнозировали, что грипп вернётся во время этого подъёма заболеваемости», — пояснил инфекционист.

Он также сообщил, что возвращение гриппа — косвенный признак скорого окончания пандемии. До появления COVID-19 грипп всегда приходил в нашу жизнь в конце осени или начале зимы.

«Дети возвращаются с каникул, климат меняется. Как итог, мы видим подъём по гриппу. Это именно та картина, которую мы ежегодно наблюдали в доковидное время. Потом коронавирус изменил эту классическую синусоиду заболеваемости. Но сейчас есть тенденция к возврату. Вот и возможное возвращение свиного гриппа на лидирующие позиции. То, о чём ранее говорили специалисты, сейчас и происходит», — рассказал Шевченко.

Впрочем, такая ситуация делает грипп ещё более опасным. В сентябре об этом говорила замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Дело в том, что за два года отсутствия инфекции наши организмы просто от него отвыкли. Иммунная защита ослабла, а потому вирусу будет проще проникнуть в организм.

Кроме того, люди сами перестали считать грипп опасным заболеванием, заметил Шевченко.

«У системы здравоохранения проблем с гриппом быть не должно. У нас есть отработанные методики, хорошие и проверенные противовирусные препараты. Медикам нужно лишь освежить всё это в памяти. Но вот у людей внимание к той же вакцинации против гриппа ослабла. Это уже не так важно для многих, как раньше. Бдительность потерялась и нужно её срочно возвращать», — заметил врач.

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Витамины, прививки и никакого самолечения

Осложняет ситуацию с гриппом и любовь людей к самолечению, рассказала главврач барнаульской горбольницы № 1 Елена Азарова. Зачастую люди самостоятельно «выписывают» себе даже антибиотики во время обычной простуды. Из-за этого препараты стали менее эффективны тогда, когда они действительно нужны.

«Период ковида особенно показал, почему нельзя самому себе назначать антибиотики. В 2020 и 2021 годах мы увидели развитие огромнейшей резистентности к таким препаратам. У пациентов просто снижается чувствительность к антибиотикам. Им требуются уже более специфичные препараты, чтобы вылечить заболевание», — пояснила Азарова.

Вместо этого она предложила довериться медикам и вызывать врача на дом, если температура держится выше 38 градусов и не сбивается. Если термометр показывает 39 и больше — нужно вызывать уже скорую. Кроме того, экстренная помощь необходима, если вы чувствуете боль в груди, одышку или заметили кровь в мокроте.

Но это уже запущенные случаи. К самым распространённым симптомам гриппа Азарова отнесла повышение температуры, головные боли, ломоту в мышцах и суставах, насморк, диарею и нарушение обоняния.

А чтобы ничего из этих «прелестей» не испытать, врач посоветовала простые, но действенные методы профилактики.

«Нужно потреблять как можно больше витаминов. Помещение, где вы находитесь, надо регулярно проветривать. В местах массового скопления людей лучше без особой нужды не ходить. А если уж вы там оказались, нужно надеть маску. Если в вашей семье есть человек с признаками простуды, нужно по возможности его изолировать», — рассказала главврач.

Впрочем, самым эффективным способом профилактики гриппа все специалисты назвали вакцинацию. Прививки от гриппа давно разработаны, проверены и успешно применяются. В Алтайском крае ещё есть оба вида вакцин — «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Поэтому жители региона всё ещё могут привиться, предварительно записавшись через портал госуслуг или по телефону в поликлинике.