Новосибирский инфекционист рассказал, какой вирус может «переплюнуть» ковид уже в декабре

Грипп постепенно вымещает коронавирус в Новосибирской области, рассказал «КП-Новосибирск» врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, в настоящее время от ковида в основном лечатся дома, а вот грипп в разгар эпидемии может дать большую заболеваемость, частоту осложнений и тяжёлого течения. Большую роль однако здесь играет то, как много людей заранее побеспокоились и привились. Как отметил Поздняков, подъём заболеваемости гриппом ожидается в декабре, а пик врачи прогнозируют на январь. Вакцинироваться при этом стоит до начала вспышки.

«До декабря есть время поставить вакцину и наработать иммунную защиту. Нынешние вакцины — и от гриппа, и от коронавируса, — можно сочетать и ставить практически в один день, — пояснил он.

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Главврач новосибирской городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина также рассказала, что уже в октябре в больницы прибывает всё больше заражённых. По её словам, грипп сейчас идёт «тяжеленный»: «Все реанимации заполнены вирусно-бактериальными — не ковидными уже — пневмониями», — сказала она. Специалист добавила, что к группам высокого риска относятся люди с хроническими, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, медработники и беременные.

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