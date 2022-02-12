Почти 4,7 тысячи человек заразились ковидом за сутки в Алтайском крае

4677 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Алтайском крае — это новый рекорд, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее в крае заразились 4616 человек.

В Барнауле заболели 2917 человек, в Бийске — 249, в Рубцовске — 174. Всего с начала пандемии на Алтае инфицировано 172 918 человек. Из них 120 460 выздоровели, 9077 — умерли. За последние сутки вылечился 1701 житель, скончались — 20.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходит 2541 пациент с коронавирусом и 234 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 383 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 149 подключили к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3310 коек свободно 535.