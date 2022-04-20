Новый способ родов начали применять в барнаульском перинатальном центре «Дар»

В Барнауле в перинатальном центре «Дар» появился новый способ родов путём кесарева сечения — «бархатное кесарево», которое также называют «гламурным». Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, опция полностью бесплатна.

При такой операции, в отличие от стандартной процедуры, малыша достаёт мама собственными руками.

«Операция начинается стандартно: врач делает разрез, после чего просит женщину потужиться, чтобы ребёнок появился на свет более медленно, мягко и максимально приближенно к условиям естественного деторождения. Врач частично выводит из утробы плечики малыша и, направляя движение рук роженицы, помогает ей бережно извлечь малыша и выложить его себе на грудь. На роженице при этом надеты стерильные перчатки — вероятно, по этой причине роды и получили в своё время приставку „гламурные“. После окончания пульсирования пуповины врач приступает к наложению швов. Навредить малышу невозможно», — говорится в сообщении.

Заведующая родовым отделением с операционными перинатального центра «Дар» Маргарита Андрияхова отметила, что «бархатные роды» имеют психологический аспект, поскольку, по её словам, некоторые женщины после кесарева не чувствуют себя «полноценными» мамами, так как они не участвовали в процессе родов. И «бархатные роды» сглаживают этот момент, пояснила специалист.

«Хочу отметить: мы сделали уже несколько подобных операций, и все они сопровождались сильным энергетическим подъёмом, причём не только у мамы, но и у бригады врачей», — добавила Андрияхова.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в Бийске не планируют закрывать единственный в городе роддом.