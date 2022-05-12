Новый светофор устанавливают на пересечении проспекта Калинина и улицы Цеховой в Барнауле
До конца недели специалисты проведут пусконаладочные работы, после чего светофор запустят
12 мая 2022, 15:51, Илья Звягинцев
В Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Цеховой устанавливают светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Это позволит обеспечить беспрепятственный выезд транспорта с Цеховой в условиях интенсивного транспортного потока, движущегося по Калинина, во время реконструкции путепроводов на проспекте Ленина», — сказано в сообщении.
Над установкой работает МУП «Барнаулгорсвет». Работы по наладке светофора проведут до конца недели, а запустят его после их завершения.
Ранее сообщалось, что из-за ремонта моста у Нового рынка изменили схему движения нескольких троллейбусных маршрутов.
Комментарии
Новости партнеров