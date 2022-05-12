Новый светофор устанавливают на пересечении проспекта Калинина и улицы Цеховой в Барнауле

В Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Цеховой устанавливают светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Это позволит обеспечить беспрепятственный выезд транспорта с Цеховой в условиях интенсивного транспортного потока, движущегося по Калинина, во время реконструкции путепроводов на проспекте Ленина», — сказано в сообщении.

Над установкой работает МУП «Барнаулгорсвет». Работы по наладке светофора проведут до конца недели, а запустят его после их завершения.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта моста у Нового рынка изменили схему движения нескольких троллейбусных маршрутов.