Несколько троллейбусных маршрутов изменили в Барнауле из-за ремонта моста у Нового рынка

С 10 мая в Барнауле из-за ремонта моста на Новом рынке изменили маршруты движения некоторых троллейбусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

Маршрут № 1: конечная остановка «Стадион» — ул. Георгиева — ул. Сухэ-Батора — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина, 106.

Маршрут № 6: конечная остановка «Солнечная Поляна» — ул. Юрина — ул. Матросова — пр. Ленина, 106.

Маршрут № 7: конечная остановка «Улица Взлётная» — ул. Балтийская — ул. Малахова — ул. Юрина — ул. Матросова — пр. Ленина, 106.

Отмечается, что по новым маршрутам троллейбусы будут ездить всё время, пока идёт ремонт путепровода на проспекте Ленина.

Новости

Общество Непонятные стрелки. Пешеходы в Барнауле не разобрались в указателях на тротуарах на Новом рынке и ходят, где не положено

Получить дополнительную информацию о работе электротранспорта можно на сайте «Горэлектротранса».

Ранее сообщалось, что в ходе работ по ремонту моста на улице Кулагина в сторону Дома быта с нуля сделают новый тротуар с небольшим мостом. Строительство переправы завершат к 25 мая — именно тогда полностью закроют движение по путепроводу на Новом рынке.

О том, как переходить дорогу во время ремонта моста, — в нашем материале.