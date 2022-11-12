Один человек с коронавирусом умер в Алтайском крае за минувшие сутки
В больницу попали 23 заражённых
12 ноября 2022, 16:40, Никита Черников
За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали один летальный случай среди пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Выявили в регионе ещё 92 случая заражения, 23 человека госпитализированы, а 61 — выздоровел.
В целом по стране на сегодня зафиксировали 5 514 новых заболевших и 62 умерших.
Напомним, в начале ноября в Алтайском крае отменили постановление об обязательной вакцинации от COVID-19.
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