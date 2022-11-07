В Алтайском крае отменили постановления об обязательной вакцинации от ковида

В Алтайском крае утратили силу документы об обязательной вакцинации от коронавируса.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Оно опубликовано на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

Фото: 22.rospotrebnadzor.ru

Напомним, постановление об обязательной вакцинации в Алтайском крае вступило в силу в июле 2021 года. Требование касалось работников сферы торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и энергетики, органов власти, полицейских и других.

В октябре того же года постановление ужесточили, добавив туда пожилых людей, имеющих хронические заболевания и волонтёров.

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