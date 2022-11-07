В Алтайском крае отменили постановления об обязательной вакцинации от ковида
Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко
7 ноября 2022, 15:54, Никита Черников
В Алтайском крае утратили силу документы об обязательной вакцинации от коронавируса.
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Оно опубликовано на сайте краевого управления Роспотребнадзора.
Фото: 22.rospotrebnadzor.ru
Напомним, постановление об обязательной вакцинации в Алтайском крае вступило в силу в июле 2021 года. Требование касалось работников сферы торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и энергетики, органов власти, полицейских и других.
В октябре того же года постановление ужесточили, добавив туда пожилых людей, имеющих хронические заболевания и волонтёров.
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