Отвыкли. Почему грипп в 2022 году может стать намного опаснее, чем раньше?

Вирус гриппа в 2022 году может вернуться в Алтайский край с новой силой. Об этом на пресс-конференции 5 сентября рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Она напомнила, что в течение двух последних лет инфекцию в регионе практически не фиксировали. Но в этот раз всё будет иначе, а грипп станет намного опаснее для жителей.

Проиграл ковиду

Циркуляция гриппа в России практически исчезла с началом пандемии коронавируса. Инфекцию почти не выявляли в 2020-м и 2021-м, пояснила Ульяна Калинина. По её словам, ковид и стал причиной исчезновения гриппа.

«В 2020 и 2021 годах, когда вирус ковида уже распространился по региону, он вытеснил все прочие инфекции, в первую очередь грипп. Мы отмечали активную циркуляцию коронавируса и практически полное отсутствие гриппа. Только в начале 2020-го, когда ковида ещё не было, отмечался стандартный эпидподъём. И в конце 2021-го года тоже отмечали, но совсем в небольшом количестве. Это были единичные случаи», — объяснила специалист.

Грипп станет сильнее

Но в этом году грипп вернётся, полагают эксперты. По словам Калининой, за два года отсутствия инфекции у людей заметно ослаб защитный иммунитет. Поэтому теперь есть риск, что вирусу гриппа будет гораздо проще проникать в наши организмы.

Кроме того, сама болезнь станет намного опаснее.

«Следовательно, эксперты предполагают, что вирус гриппа теперь будет протекать более серьёзно», — рассказала Калинина.

Можно ли заболеть гриппом и ковидом одновременно?

Не факт. Пока таких случаев российские медики не встречали, рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Защита есть

Чтобы защититься от гриппа, следует сделать прививку, отметила Ульяна Калинина. И подчеркнула, что запас вакцины в регионе есть. Кроме того, есть возможность одновременно привиться и от гриппа, и от COVID-19. Если же поставить два укола в один день не удалось, нужно сделать месячный перерыв между прививками.

Напомним, прививочная кампания против гриппа стартовала в Алтайском крае 16 августа. Для этого в регион привезли первую партию — 447 980 доз вакцин.

По данным на 2 сентября, более 150 тысяч жителей края уже привились, рассказала amic.ru эпидемиолог Ирина Переладова. Она также сообщила, что эпидемию гриппа на Алтае ждут к декабрю.

О том, кто может бесплатно привиться от гриппа и как это сделать, читайте в материале amic.ru.