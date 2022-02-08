Пациентов начали доставлять в ковидную поликлинику Диагностического центра на бесплатном транспорте

Минздрав Алтайского края решил выделить транспорт, чтобы доставлять пациентов с коронавирусом из наиболее загруженных больниц Барнаула в ковидную поликлинику Диагностического центра. Седьмого февраля автобус бесплатно доставил туда пациентов из городских поликлиник № 1 и № 14, сообщает региональный Минздрав.

По словам замминистра здравоохранения Натальи Белоцкой, открытие ковидной поликлиники было анонсировано, однако в обычных поликлиниках всё равно возникли заторы — туда без предварительной записи пришло множество заболевших. Медучреждения не имели возможности оперативно перенаправить инфицированных в другие медорганизации, поэтому Минздрав и решил выделить транспорт.

Напомним, ковидная поликлиника в красной зоне Диагностического центра открылась 2 февраля. Главный врач Жанна Вахлова рассказала amic.ru, как там налажена работа, кто может попасть туда на приём и как изменения сказались на работе медучреждения.

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Здоровье Безболезненный путь. Зачем в Диагностическом центре открыли ковидную поликлинику и как туда попасть



