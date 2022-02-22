ПЦР-тесты в Алтайском крае не подешевели, в отличие от других регионов

В ряде регионов России за последние недели снизилась стоимость ПЦР-тестов, однако цены в лабораториях Алтайского края сохраняются на одном уровне. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.

В Якутии и Москве за последние три недели тесты подешевели более чем на 500 рублей. На Алтае они продолжают стоить в среднем 1460 рублей. Самый дорогой ПЦР обойдётся в 1825 рублей.

Несмотря на это, в целом по Сибири стоимость тестов в Алтайском крае остаётся самой низкой. На Дальнем Востоке же цена тестирования и вовсе достигает 3000 рублей, причём даже в госучреждениях.

Напомним, в начале февраля Генпрокуратура РФ объявила о проверке завышенных цен на ПЦР-тесты. Под прокурорскую проверку попали государственные и частные медицинские учреждения, а также аптеки, продающие тест-системы.