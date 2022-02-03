Генпрокуратура займётся проверкой высоких цен на ПЦР-тесты в России

Генпрокуратура РФ начнёт проверку после сообщений о завышенных ценах на ПЦР-тесты. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Под прокурорскую проверку попадут государственные и частные медицинские учреждения, а также аптеки, которые занимаются продажей тест-систем.

Одна из основных задач, которую ставят перед собой прокуроры, — выполнение нормативов по тестированию населения, а также укомплектование кол-центров достаточным количеством специалистов.

По результатам проверки будут приняты “исчерпывающие меры реагирования“.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в Алтайском крае низкие показатели тестирования населения на коронавирус. Региональные власти отметили, что объёмы в постепенно наращиваются.