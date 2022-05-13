Песков заявил, что Россия может помочь Северной Корее в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом. Его слова передаёт РИА Новости.

«Северокорейским товарищам хорошо известно и о наличии у нас разных прививок, им хорошо известно также о нашем богатом опыте в борьбе с ковидом, опыте по мобилизации системы здравоохранения», — сказал Песков.

Он добавил, что если представители КНДР обратятся к России за помощью, то в Кремле им не откажут.

Пока никаких обращений России не поступало.

Ранее в КНДР заявили о «чрезвычайной ситуации» с распространением коронавируса после обнаружения первого случая заражения.