Песков заявил, что Россия может помочь Северной Корее в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь Кремля отметил, что представители КНДР знают, что у России есть вакцина и нужный опыт
13 мая 2022, 17:19, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом. Его слова передаёт РИА Новости.
«Северокорейским товарищам хорошо известно и о наличии у нас разных прививок, им хорошо известно также о нашем богатом опыте в борьбе с ковидом, опыте по мобилизации системы здравоохранения», — сказал Песков.
Он добавил, что если представители КНДР обратятся к России за помощью, то в Кремле им не откажут.
Пока никаких обращений России не поступало.
Ранее в КНДР заявили о «чрезвычайной ситуации» с распространением коронавируса после обнаружения первого случая заражения.
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