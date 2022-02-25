Почти на 100 человек снизилась дневная заболеваемость ковидом в Алтайском крае

3250 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 97 меньше, чем днём ранее, когда заболели 3347 человек.

В Барнауле выявлен 1391 инфицированный, в Бийске — 160, в Рубцовске — 108. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 225 887 заразившихся. Из них выздоровел 186 981 человек, 9347 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 4823 жителя, скончался 21 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 2723 пациента с коронавирусом и 280 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 524 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 180 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3550 коек свободно 547.