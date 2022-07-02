«Пока не ушёл». Алтайский инфекционист о том, куда «делся» COVID-19 и когда ждать новой волны

О полном окончании пандемии коронавируса в Алтайском крае говорить ещё очень рано. Такое мнение в программе «Переговорка» на amic.ru высказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, нового подъёма заболеваемости, скорее всего, не избежать. Поэтому маски ещё рано убирать в дальний ящик, а прививаться следует раз в полгода, настаивает врач.

Долгосрочный период затишья

Сейчас в России ежедневно регистрируют порядка трёх тысяч новых случаев заражения коронавирусом, рассказал Шевченко. На Алтайский край из них приходится несколько десятков заболевших в день. Раз вирус всё ещё есть, то и о победе над пандемией говорить не приходится, заметил специалист.

«Пока ковид не ушёл, это точно. Говорить о полноценной победе можно, когда нет возбудителя и новых случаев регистрации. У меня сложилось профессиональное ощущение, что мы пока зашли в период затишья. Просто оно более долгосрочное, чем было раньше. Бывало, этих пауз между волнами вообще не было. Не выйдя из четвёртой, мы уже ушли в пятую, которая была „ого-го“ по своей тяжести», — рассказал Валерий Шевченко.

Предсказать, во что выльется этот период затишья, по мнению инфекциониста, почти невозможно. По его словам, сейчас делать более-менее точные эпидпрогнозы можно лишь на две-три недели вперёд. Дальше — гадание на кофейной гуще. В ближайшие пару недель обстановка, скорее всего, не ухудшится, полагает Шевченко.

«Омикрон» жив

На то, что нас ждёт ещё одна волна, намекает ситуация в мире. По словам врача, в некоторых странах сейчас регистрируют вспышки COVID-19.

«В ряде территорий земного шара всё-таки продолжают регистрировать подъём заболеваемости. Так происходит в ряде европейских стран и в Юго-восточной Азии», — пояснил Шевченко.

Впрочем, о каких-либо новых опасных мутациях вируса информации нет. По словам эксперта, за рубежом сейчас в основном регистрируют «омикрон» и его подвиды.

Есть и более оптимистичный прогноз. Валерий Шевченко допустил, что сейчас мы можем наблюдать период трансформации коронавируса в его сезонный вариант.

«Это то, о чём мы говорили ещё с самого начала. То же самое было с пандемией гриппа в начале прошлого века. Сначала была страшная пандемия, а потом вирус перешёл в разряд сезонных болезней. Вариант перехода COVID-19 в сезонный формат не исключён. Сейчас он даже более вероятен, чем мы предполагали ещё в конце прошлого года», — пояснил врач.

Если эта версия подтвердится, то подъёма заболеваемости коронавирусом стоит ждать осенью 2022 года, сообщил инфекционист.

Новости

Общество Баба-яга против. Почему в Алтайском крае до сих пор не отменили масочный режим?

Прививку лучше не откладывать

Анализируя эпидситуацию в регионе и мире, Шевченко посоветовал не игнорировать рекомендации Минздрава по вакцинации от COVID-19. Пока есть риск новых волн, лучше прививаться раз в полгода, считает эксперт. По его словам, как только у нас будет не затишье, а окончание пандемии, мы перейдём на вакцинацию раз в год.

Также Шевченко рекомендует не отказываться полностью от масок. Несмотря на то, что носить их уже не обязательно, средства защиты действительно уменьшают риск заразиться. А потому в местах массового скопления людей лучше надеть маску, если у вас есть такая возможность.

О нынешней ситуации с COVID-19 в регионе Валерий Шевченко рассказал в программе «Переговорка» на amic.ru. Впрочем, выпуск был посвящён более актуальной теме — клещам. О том, какие болезни они переносят и как себя обезопасить, — смотрите в «Переговорке».