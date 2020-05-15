Больше семи тысяч жителей Алтайского края пострадали от присасывания клещей с начала сезона в 2022 году. Среди них — более двух тысяч детей. По словам экспертов, с каждым годом в нашем регионе клещи становятся всё более заразными. И это правда, подтвердил гость «Переговорки» на amic.ru главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Он рассказал, какие инфекции переносят клещи. Оказывается — один членистоногий за один укус может передать сразу несколько болезней. Эксперт объяснил, сколько времени требуется кровопийце, чтобы присосаться к жертве и где он поджидает потенциальных «кормителей». Валерий Шевченко рассказал, насколько эффективна прививка от клещевого энцефалита и почему её не надо откладывать. Также поговорили, куда ушёл ковид и сколько раз в год теперь надо от него прививаться.

Кто в «Переговорке»



Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, президент Ассоциации инфекционистов Алтайского края. Организация создана в мае 2015 года для развития практической и научной инфектологии укрепления профессиональных связей.

02:26 «Мы живём в очаге, в царстве клещей». Откуда взялись заражённые клещи и только ли они живут на Алтае?

04:15 Раньше клещи жили в «диких местах» и дремучих лесах. А сейчас кровососа легко подцепить в городе, рассказывает Валерий Шевченко и объясняет, почему так происходит.

05:14 Какие инфекции переносит клещ и сколько из них он может передать человеку за один «укус».

06:34 Правда ли, что на Алтае растёт количество заражённых клещей? Да, говорит эксперт и рассказывает, на сколько их количество увеличилось в этом году. При этом, по его словам, мы живём ещё не в самой опасной природной зоне, связанной с клещевыми инфекциями.

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Здоровье 647 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

07:44 Где на самом деле клещи поджидают свою «жертву» и правда ли, что они прыгают с деревьев?

08:44 Сколько времени надо клещу, чтобы присосаться к жертве. А ещё о том, как защититься от кровопийцы.

12:42 Об эффективности прививки против клещевого энцефалита.

15:26 Когда необходимо пройти вакцинацию против клещевого энцефалита, чтобы сформировался иммунитет и в чём отличие этой прививки от прививки против гриппа?

18:27 Эксперт рассказывает, в какие месяцы клещи наиболее активны. Всего есть две волны, говорит Валерий Шевченко.

19:09 Правда ли, что у некоторых людей есть иммунитет к клещевому энцефалиту, так как они получают микродозы инфекции? «Да, такое встречается», — подтверждает Шевченко. Называется это явление «бытовое противоэпидемичивание».

19:56 Что делать, если клещ всё-таки присосался, как быстро распространяется зараза и почему нельзя торопиться извлекать членистоногого.

Новости

Переговорка Микст-инфекция. Сколько болезней может передать клещ человеку через один «укус»

21:05 О том, как правильно извлекать клеща и можно ли его поджигать или мазать вазелином.

22:30 «Если клещ присосался — жизнь закончилась?» Эксперт рассказывает, каков процент подхватить инфекцию, если клещ оказался заразным.

24:16 Что делать привитому человеку, если к нему присосался клещ?

25:30 Валерий Шевченко рассказывает, чем страшен клещевой энцефалит и как часто он поражает жителей Алтайского края. А ещё о том, что и другие «клещевые инфекции» тоже опасны. Например, мы напрасно недооцениваем клещевой боррелиоз.

28:11 От каких болезней защищает прививка «против клеща».

29:09 Сибирский клещевой тиф — ещё одна опасная зараза, которую переносят членистоногие. «50% всех случаев этой болезни в нашей стране регистрируются именно в Алтайском крае», — говорит Валерий Шевченко.

30:20 «Куда ушёл ковид?» — спрашивает Александр Михельсон. «Он не ушёл. И это точно», — отвечает Шевченко. По его мнению, сейчас мы переживаем всего лишь период затишья. Гость даёт прогноз, как дальше может развиваться ситуация.

33:58 Главный инфекционист Алтайского края рассказывает, в каких случаях сегодня он сам надевает маску.

34:27 Нужно ли продолжать прививаться против ковида и как часто это делать.