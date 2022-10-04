Психолог объяснила, почему женщины влюбляются в «будоражащих» женатых мужчин

Психолог Светлана Тропманн рассказала «Ленте.ру», что женщины вступают в связь с женатыми мужчинами из-за соревновательного духа, скуки и других причин.

«Женатый мужчина всё время будоражит и непредсказуем: придёт ко мне или останется на выходных с женой? Догадывается ли его жена о чём-то или ей намекнуть? Элемент игры и риска — вот что держит женщин, с их собственных слов, рядом с женатыми», — пояснила психолог.

В итоге многие женщины заводят романы с семейными мужчинами из-за нехватки острых ощущений.

Кроме того, некоторые женщины в глубине души боятся создавать семью. Они не видят перспективу долгосрочных отношений с женатым мужчиной и поэтому считают такой вариант отношений наиболее безопасным.

Также соревновательный дух подстёгивает женщин начинать отношения с семейным человеком — желание быть лучше остальных заставляет вступать в конкуренцию, побеждать и подтверждать свою значимость.

«Борьба, как правило, происходит не за мужчину как желанный объект, а с его „обладательницей“ в попытке доказать ей свое превосходство», — указала Тропманн.

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