QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела с 21 февраля

QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее этим положением предусматривалось, что сертификат формируется на основе данных о вакцинации против коронавируса или противопоказаниях к ней и перенесённом заболевании COVID-19.

Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов исследования.

Ранее стало известно, что россияне смогут оформлять больничные листы и рецепты на лекарства дистанционно до 15 марта.