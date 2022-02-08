Россияне смогут дистанционно оформлять больничные до 15 марта

Россияне смогут оформлять больничные листы дистанционно до 15 марта. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет официальный Telegram-канал правительства России.

Мурашко напомнил, что при первых симптомах простуды следует позвонить по телефону 122, получить консультацию и оформить больничный на семь дней. После этого срока листки нетрудоспособности закрываются автоматически и передаются в ФОМС, сдавать повторно ПЦР-тест не нужно. Дистанционно оформляются и рецепты на лекарства.

Министр также рассказал об эпидемиологической обстановке в стране. По оценкам ведомства, общее число заболевших возросло в 1,6 раза. Нагрузка на стационары возросла более чем на треть, но в резерве остаются ещё 16% коек — Мурашко назвал такое количество достаточным. Он также отметил, что у большинства заболевших “омикроном” ковид проходит в лёгкой форме, более 93% заразившихся сейчас лечатся амбулаторно.

Напомним, в Алтайском крае больше не обязательно сдавать повторный ПЦР-тест для выписки с больничного. Тестирование нужно для закрытия больничного, если после положительного результата анализа прошло меньше недели. Если же после семи дней заразившийся чувствует себя хорошо, то ему достаточно позвонить в поликлинику и сообщить, что он хочет выписаться.