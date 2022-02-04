Роспотребнадзор подтвердил грядущую отмену ограничений для контактных лиц

Сейчас Роспотребнадзор решает вопрос об отмене ограничений для людей, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в программе “Вести” на телеканале “Россия 1”.

По её словам, из-за особенностей “омикрона” ограничения больше не играют особой роли.

“Свойства “омикрона” — очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить всё должным образом и говорить об отмене”, — пояснила Попова.

Ранее об этом говорил и Владимир Путин. Президент упомянул беседу вице-премьера Татьяны Голиковой с работодателями и профсоюзами страны. Их представители высказали опасения из-за текущих ограничений: бизнесменам не хватает рабочих рук, а профсоюзы обеспокоились зарплатами работников.

По словам главы государства, ограничения в ближайшее время могут быть отменены, чтобы дать людям возможность продолжать трудовую деятельность. Также президент заявил, что власти не планируют вводить новый локдаун.