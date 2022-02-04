Роспотребнадзор подтвердил грядущую отмену ограничений для контактных лиц

По словом главы ведомства Анны Поповой, из-за особенностей “омикрона” ограничения больше не играют особой роли

4 февраля 2022, 10:31

Сейчас Роспотребнадзор решает вопрос об отмене ограничений для людей, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в программе “Вести” на телеканале “Россия 1”.

По её словам, из-за особенностей “омикрона” ограничения больше не играют особой роли.

“Свойства “омикрона” — очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить всё должным образом и говорить об отмене”, — пояснила Попова.

Ранее об этом говорил и Владимир Путин. Президент упомянул беседу вице-премьера Татьяны Голиковой с работодателями и профсоюзами страны. Их представители высказали опасения из-за текущих ограничений: бизнесменам не хватает рабочих рук, а профсоюзы обеспокоились зарплатами работников.

По словам главы государства, ограничения в ближайшее время могут быть отменены, чтобы дать людям возможность продолжать трудовую деятельность. Также президент заявил, что власти не планируют вводить новый локдаун.

Путин заявил, что ограничения для контактных лиц могут снять

Путин заявил, что ограничения для контактных лиц могут снять

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