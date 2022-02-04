Путин заявил, что ограничения для контактных лиц могут снять

Ограничения для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, возможно, будут отменяться в ближайшее время. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с членами общероссийской общественной организации “Деловая Россия”.

Глава государства упомянул беседу вице-премьера Татьяны Голиковой с работодателями и профсоюзами страны. Их представители высказали опасения из-за текущих ограничений: бизнесменам не хватает рабочих рук, а профсоюзы обеспокоились зарплатами работников.

По словам Путина, ограничения в ближайшее время могут быть отменены, чтобы дать людям возможность продолжать трудовую деятельность. Также президент заявил, что власти не планируют вводить новый локдаун.

Ранее ведущие вузы Алтайского края ушли на удалёнку — АГУ, АлтГТУ и АГПУ. Обучаться дистанционно студенты будут до 13 февраля.