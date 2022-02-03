Роспотребнадзор прогнозирует дальнейший рост зараженных коронавирусом в России

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться. Её слова передаёт РИА Новости.

По словам Пшеничной, это происходит, поскольку все регионы России в данный момент находятся на разных этапах подъёма заболеваемости.

Напомним, в связи с эпидситуацией несколько вузов Алтайского края перешли на дистанционное обучение. Также первоклассники в регионе досрочно уйдут на каникулы, чтобы разобщить группы детей.

Для того чтобы возить врачей по пациентам, в регионе ищут водителей скорой помощи.