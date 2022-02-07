Повторный ПЦР-тест больше не нужен для выписки с больничного в Алтайском крае

В Алтайском крае больше не обязательно сдавать повторный ПЦР-тест для выписки с больничного, сообщает “КП на Алтае”. Информацию подтвердили на горячей линии регионального управления Роспотребнадзора.

По словам представителя ведомства, ПЦР-тест нужно сдать для закрытия больничного, если после положительного результата анализа прошло меньше недели. Если же после семи дней заразившийся чувствует себя хорошо, то ему достаточно позвонить в поликлинику и сообщить, что он хочет выписаться. Повторный тест сдавать не нужно.

О том, что правило уже начало действовать, рассказывает жительница города.

“Мне три раза переносили повторный тест на коронавирус из-за наплыва заболевших. В итоге назначили на 7 февраля, я пришла сдать мазок, а мне сказали, что теперь повторный тест не нужен”, — отметила женщина.

В Москве также перестали брать повторные ПЦР-тесты после выздоровления. Ранее в России сняли ограничения для лиц, контактировавших с больными ковидом.