«Русский дельтакрон». Что известно о новом штамме COVID-19 и насколько он опасен?

Вирусологи из Санкт-Петербурга выявили новый штамм COVID-19. Обнаруженный вариант вируса оказался гибридом «омикрона» и «дельты». Из-за этого его уже успели окрестить «русским дельтакроном». Исследователи полагают, что родина этого подвида коронавируса — Россия. По крайней мере, ни в какой другой стране вирусологи ничего подобного пока не встречали.

Что известно о штамме COVID-19 «дельтакрон»?

Новый подвид коронавируса выявили учёные из Института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге. Об этом изданию РБК рассказал учёный-генетик из США Дмитрий Прусс. По его словам, первые геномы были выявлены ещё в начале июля. Но в конце июля вирусологи обнаружили ещё больше образцов.

«Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с лёгким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли ещё больше таких геномов», — рассказал журналистам Прусс.

По его словам, новый вариант COVID-19 представляет собой гибрид двух известных штаммов — «омикрона» и «дельты».

Напомним, «дельту» впервые обнаружили в Индии в 2020 году. Долгое время этот штамм доминировал в мире. Он отличался крайне тяжёлым течением болезни. Но в 2021-м его вытеснил «омикрон», который впервые выявили в Африке. Новый господствующий штамм, напротив, характеризуется более лёгким протеканием заболевания.

Что особенного в гибриде «омикрона» и «дельты»?

По словам Прусса, сочетание геномов «дельты» и «омикрона» встречается очень редко, поскольку индийский штамм уже практически исчез. Тем не менее именно такой вариант и обнаружили в Санкт-Петербурге. По словам Прусса, в других странах ничего подобного пока не находили.

Может, учёные просто ошиблись?

Нет. По словам Прусса, все геномные данные тщательно проверили, перед тем как заявлять о находке в прессе.

«Перепроверили всё, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — цитирует генетика РБК.

Сколько людей заразилось новым штаммом COVID-19?

Точное количество не сообщается. Но пока, по словам Прусса, распространённость «дельтакрона» невелика. По крайней мере, в Санкт-Петербурге, где и обнаружили вирус.

Насколько опасен «дельтакрон»?

Этого пока никто не знает. Учёным ещё предстоит это выяснить, сообщил Дмитрий Прусс.

«Опасен ли недавно открытый „русский дельтакрон“, ещё предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжёлый ковид. У исходной „дельты“ есть способность поражать лёгкие, которая ослабла у „омикрона“, но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов», — передаёт его слова РБК.

Возможно, больше подробностей о «русском дельтакроне» и его особенностях появится в ближайшее время.

А какой штамм господствует сейчас?

На данный момент во всём мире продолжает доминировать «омикрон». Точнее, его самый «свежий» подвид, который назвали «кентавром». Этот же возбудитель и привёл к возникновению шестой волны COVID-19 в Алтайском крае. Об этом amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Подробнее о том, почему шестая волна может превратиться в затяжную и массовую вспышку заболеваемости, читайте в материале amic.ru.