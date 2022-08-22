Самое частое время смерти в России назвал медик

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что больше всего смертей приходится на период с четырёх до пяти утра, сообщает Ura.ru.

Профессор отметил, что ранним утром замедляется сердечная деятельность, и именно в это время усугубляются проблемы с аритмией, болями в сердце и гипертонией.

«Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы. В этот период получается перебой. Случаи внезапной смерти, когда, казалось бы, ничего не предвещало, тоже происходят чаще всего в это время», — объяснил доктор медицинских наук.

На проблемы с сердцем может указывать храп, особенно под утро. Как правило, происходит это из-за замедления сердечной деятельности.

В связи с этим, например, в больницах дежурная смена должна ранним утром делать обход и проверять пациентов.

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