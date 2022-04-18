Штамм коронавируса «стелс-омикрон» всё ещё не выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае пока не выявили случаев заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон», сообщает «АиФ Барнаул» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Штамм „стелс-омикрон“ у больных новой коронавирусной инфекцией в регионе не установлен», — рассказали в ведомстве.

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Вопрос дня «Стелс-омикрон». Что это за штамм ковида, чем он опасен и ждать ли его в Алтайском крае?

С начала пандемии COVID-19 в Алтайском крае выявили 265 тысяч случаев коронавируса, скончались 10 148 человек. По данным на 18 апреля, в регионе за сутки зарегистрировали 142 новых заболевших и ещё семь смертей.

«Стелс-омикрон» (BA.2) — это подвид штамма коронавируса «омикрон» (B.1.1.529), который впервые выявили в ЮАР осенью 2021 года. С тех пор вирус успел стать доминирующим во всём мире и вызывает новые волны пандемии. О «стелс-омикроне» учёным стало известно в феврале. Название («стелс» — невидимка) он получил за ряд сходств с «омикроном», из-за которых его очень нелегко распознать.