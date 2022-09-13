Сосиски, семечки, тянучки и другая опасная еда, которой дети могут подавиться: совет врача

Эксперт по детской безопасности Холли Чой составила список продуктов, которыми чаще всего давятся дети, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Самыми опасными продуктами для детей до пяти лет, по мнению специалиста, можно назвать сосиски из хот-догов, виноград, орехи, семечки и попкорн.

Кроме того, опасность представляют любые твёрдые, липкие или тянущиеся конфеты, жевательная резинка, зефир и изюм.

Чой также указала, что маленькие дети ещё плохо умеют жевать и глотать пищу, поэтому могут подавиться сырыми овощами и кусками мяса и сыра.

«Эти продукты необходимо подготовить, перед тем как давать ребёнку», — посоветовала эксперт.

По мнению специалистов, к твёрдой пище детей необходимо приучать примерно с шестимесячного возраста, нарезая её узкими палочками, избегая круглых форм и твёрдых кусочков.

Ранее диетолог назвала главный вред жевательной резинки не только для детей, но и для взрослых.