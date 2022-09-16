Стоматолог предупредил об искривлении лица, если спать на боку с открытым ртом

Сон на боку или на животе может привести к изменению формы лица и положения зубов, рассказал URA.ru главврач стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев.

«Привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица. При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица», — предупредил стоматолог.

Кроме того, не стоит подкладывать под лицо руку, поскольку это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса.

Также для сна следует выбрать правильную подушку, которая должна поддерживать шею параллельно матрасу.

«В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены. Кончик языка при этом будет находиться за верхними передними зубами и слегка касаться нёба», — пояснил Ожерельев.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что больше всего смертей приходится на период с четырёх до пяти утра — во время сна.