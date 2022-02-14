Суточный прирост зараженных коронавирусом в Алтайском крае близится к пяти тысячам человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 4817 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровели за прошедшие сутки 1245 человек. Скончались 16 заражённых пациентов.

В ковидных госпиталях региона находятся более 2,6 тысячи человек. 138 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии составляет 182 492 человека.

Ранее сообщалось, что из-за взрывного роста числа заражённых в Алтайском крае врачи будут ставить диагнозы и открывать больничные листы дистанционно.