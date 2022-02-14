Суточный прирост зараженных коронавирусом в Алтайском крае близится к пяти тысячам человек
Общее число инфицированных с начала пандемии превысило отметку в 182 тысячи человек
14 февраля 2022, 09:41
За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 4817 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровели за прошедшие сутки 1245 человек. Скончались 16 заражённых пациентов.
В ковидных госпиталях региона находятся более 2,6 тысячи человек. 138 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии составляет 182 492 человека.
Ранее сообщалось, что из-за взрывного роста числа заражённых в Алтайском крае врачи будут ставить диагнозы и открывать больничные листы дистанционно.
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