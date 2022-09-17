Свыше 750 человек за сутки заразились коронавирусом в Алтайском крае
Скончались за прошедший день двое заражённых
17 сентября 2022, 18:15, Илья Звягинцев
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 756 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
641 человек за сутки выздоровел от коронавируса, двое скончались. 76 человек с выявленной инфекцией попали в ковидные госпитали.
Всего по России за прошедшие сутки выявили 58,3 тысячи случаев заражения. Скончались 107 инфицированных.
4,2 тысячи заболевших коронавирусом были госпитализированы.
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