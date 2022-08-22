«Надо пережить». В алтайском Минздраве считают, что масочный режим нужно временно вернуть

Масочный режим, действие которого в Алтайском крае приостановили в июне 2022 года, следует вернуть. Так считает министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, край находится в периоде интенсивного подъёма заболеваемости. Обязательное ношение масок поможет смягчить удар шестой волны, уверен глава Минздрава.

Шестая волна COVID-19 пока не так интенсивна, как пятая, отметил Попов. Но подчеркнул, что ситуация может усугубиться в сентябре, когда взрослые вернутся из отпусков, а дети пойдут в школу. Так что решение возобновить обязательное ношение масок в общественных местах было бы логичным, считает министр.

«Моя позиция — в общественных местах нужно временно вернуть маски. В магазинах, в транспорте. Мы должны пережить этот непростой период с наименьшими потерями. Сейчас меры социальной гигиены крайне актуальны. Особенно для пожилых жителей региона, которым мы уже рекомендовали вернуться к масочному режиму. Для организованных коллективов мера тоже актуальна. Например, в медорганизациях мы никогда не приостанавливали ношение масок», — объяснил Дмитрий Попов.

Напомним, возобновить масочный режим для пожилых представителей регионального Минздрава предложили на заседании оперштаба в начале августа. Тогда же стало известно, что возможность частичного возвращения ограничений рассмотрят на одном из ближайших заседаний.

Новости

Общество Баба-яга против. Почему в Алтайском крае до сих пор не отменили масочный режим?

Министр отметил, что с пониманием относится к тем, против возвращения масок.

«Отношение людей достаточно сложное. Некоторым трудно объяснить, как важно соблюдать эпидемиологические правила. Недобрую шутку играет и лёгкость течения заболевания, которой отличается „омикрон“. Но нужно понимать, что лёгкий он далеко не для всех. К тому же мы ждём и подъёма заболеваемости по гриппу. Никто ещё не знает, как проявит себя „микс“ двух инфекций», — рассказал глава Минздрава.

Масочный режим в Алтайском крае ввели в мае 2020 года. Действовал он больше двух лет. Затем, когда эпидобстановка в регионе улучшилась после пятой волны, губернатор Виктор Томенко приостановил действие своего указа.

Но уже во второй половине июля заболеваемость вновь начала расти. По данным на 19 августа, в регионе выявили 323 новых случая COVID-19.

Своё отношение к возвращению масочного режима Дмитрий Попов высказал в ходе интервью с корреспондентом amic.ru. Полный текст беседы читайте в ближайшее время на нашем сайте.