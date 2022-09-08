Томенко: жители Алтая стали в три раза чаще обращаться к медикам из-за роста заболеваемости COVID-19
Эпидситуация в регионе, по словам губернатора, нестабильная
Жители Алтайского края стали в три раза чаще обращаться в поликлиники на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщил ТАСС губернатор Виктор Томенко на Восточном экономическом форуме.
По словам главы региона, рост заболеваемости в крае наблюдается уже на протяжении шести недель. Циркулирует штамм «омикрон», но само заболевание протекает «в большей степени нетяжело».
«Поэтому основная нагрузка ложится на поликлиническое звено здравоохранения. Обращаемость в поликлиники по сравнению с концом июля выросла в три раза — более 2 200 обращений в сутки», — сказал он.
В целом ситуация с коронавирусом в крае оценивается как нестабильная, подчеркнул губернатор.
Сейчас в регионе работает восемь госпиталей — в них развёрнуто 611 коек. При этом в случае необходимости коечный фонд могут увеличить.
«В своё время у нас работало около шести тысяч ковидных коек. Сегодня у нас работают 73 реанимационные койки, можем развернуть до 300», — добавил Томенко.
Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина заявила, что рост числа новых заражений COVID-19 на минувшей неделе составил почти 70%.