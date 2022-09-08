Томенко: жители Алтая стали в три раза чаще обращаться к медикам из-за роста заболеваемости COVID-19

Жители Алтайского края стали в три раза чаще обращаться в поликлиники на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщил ТАСС губернатор Виктор Томенко на Восточном экономическом форуме.

По словам главы региона, рост заболеваемости в крае наблюдается уже на протяжении шести недель. Циркулирует штамм «омикрон», но само заболевание протекает «в большей степени нетяжело».

«Поэтому основная нагрузка ложится на поликлиническое звено здравоохранения. Обращаемость в поликлиники по сравнению с концом июля выросла в три раза — более 2 200 обращений в сутки», — сказал он.

В целом ситуация с коронавирусом в крае оценивается как нестабильная, подчеркнул губернатор.

Сейчас в регионе работает восемь госпиталей — в них развёрнуто 611 коек. При этом в случае необходимости коечный фонд могут увеличить.

«В своё время у нас работало около шести тысяч ковидных коек. Сегодня у нас работают 73 реанимационные койки, можем развернуть до 300», — добавил Томенко.

Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина заявила, что рост числа новых заражений COVID-19 на минувшей неделе составил почти 70%.

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