Власти Алтайского края ответили на заявления Роспотребнадзора о недостаточном тестировании на коронавирус

Ко 2 февраля в регионе показатель достиг отметки 546 исследований на 100 тысяч населения

3 февраля 2022, 11:49

В Алтайском крае нарастили объёмы тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила Алтайский край как регион с самыми низкими показателями тестирования на коронавирус, а СМИ нашли расхождения в числах, озвученных Поповой и предоставленных оперативным штабом.

В региональном правительстве рассказали, что охват тестированием на коронавирус в регионе постоянно увеличивался. Средний показатель за неделю с 24 по 30 января — 395.

К 2 февраля он достиг отметки 546 на 100 тысяч населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Алтайский край отстающим по тестированию на COVID регионом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Алтайский край отстающим по тестированию на COVID регионом

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