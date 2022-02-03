Власти Алтайского края ответили на заявления Роспотребнадзора о недостаточном тестировании на коронавирус

В Алтайском крае нарастили объёмы тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила Алтайский край как регион с самыми низкими показателями тестирования на коронавирус, а СМИ нашли расхождения в числах, озвученных Поповой и предоставленных оперативным штабом.

В региональном правительстве рассказали, что охват тестированием на коронавирус в регионе постоянно увеличивался. Средний показатель за неделю с 24 по 30 января — 395.

К 2 февраля он достиг отметки 546 на 100 тысяч населения.