В Алтайском крае за сутки выявили 115 случаев COVID-19
Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 266 тысяч человек
26 апреля 2022, 17:56, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 266 084 человек, сообщает региональный оперштаб.
На лечении сейчас находятся 1413 пациентов, в тяжёлом состоянии — 93 человека, из них 37 — на ИВЛ.
О летальных случаях за минувшие 24 часа не сообщается.
В общей сложности краевой Минздрав развернул 572 койки в госпиталях, из них 175 остаются свободными.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что «дельта"-штамм коронавируса в России почти исчез.
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