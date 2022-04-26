В Алтайском крае за сутки выявили 115 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 266 084 человек, сообщает региональный оперштаб.

На лечении сейчас находятся 1413 пациентов, в тяжёлом состоянии — 93 человека, из них 37 — на ИВЛ.

О летальных случаях за минувшие 24 часа не сообщается.

В общей сложности краевой Минздрав развернул 572 койки в госпиталях, из них 175 остаются свободными.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что «дельта"-штамм коронавируса в России почти исчез.