В Алтайском крае за сутки выявили 169 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 169 случаев заражения COVID-19, госпитализированы 19 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 273 088.

Выздоровели за весь период 262 672 пациента, в том числе 24 — за последние сутки.

Летальных исходов за минувшие 24 часа не зафиксировали. Всего в регионе умерло 8 702 человека с коронавирусом.

Отметим, что в крае, как и в целом по стране, начала расти заболеваемость ковидом. Ранее сообщалось, что шестую волну подъёма заболеваемости на Алтае стоит ждать уже в августе, а пик наступит в начале осени.