Шестая волна ковида на Алтай придет летом с вирусом в неизвестной мутации

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова рассказала «КП-Барнаул», что шестая волна коронавируса может начаться в регионе в августе-сентябре.

Накануне главный внештатный инфекционист краевого Минздрава Валерий Шевченко также сообщил amic.ru, что шестую волну подъёма заболеваемости стоит ждать уже в августе, а пик придётся на начало осени.

Переладова отметила, что уже сейчас наблюдается тенденция роста заболеваемости по всей России. По данным оперштаба, сейчас в Алтайском крае выявляют около 60 случаев заболевания в день, хотя ещё в начале июля было около 50.

При этом до сих пор неизвестно, какой будет новая волна.

«Какой возбудитель будет превалировать, сказать сложно, так как идёт мутация вируса», — подчеркнула эпидемиолог.

По мнению специалиста, одной из главных причин роста числа заболевших стала общая расслабленность, поскольку «после отмены масочного режима люди решили, что можно спокойно выдохнуть».

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