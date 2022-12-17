В Алтайском крае закрыли четыре школы из-за вспышки гриппа

В Алтайском крае из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановили учебный процесс в четырёх школах и девяти детсадах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

К таким мерам руководители пришли в связи с отсутствием из-за болезни в классах или группах более 20% детей.

«Полностью приостановлен учебный процесс в четырёх школах (Ельцовский, Каменский, Целинный районы) и в девяти дошкольных учреждениях (Барнаул, Бийский, Ельцовский, Локтевский, Усть-Пристанский, Целинный районы); частично — в 837-ми классах в 167-ми школах (на 38-ми территориях края) и в 415-ти группах в 182-х дошкольных учреждениях (в 35-ти территориях края)», — перечислили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в регионе из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ стали вызывать скорую помощь чаще, чем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Эпидпорог в регионе сейчас превышен в два раза, при этом больше стали болеть взрослые.